بيلوسي تشكر بايدن على موقفه "الشفاف" تجاه أفغانستان

شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على ضرورة شكر الرئيس جو بايدن على "وضوح الإجراءات" التي اتخذها تجاه أفغانستان.

وكتبت بيلوسي على "تويتر": "ينبغي شكر الرئيس على وضوح أهداف بيانه بشأن أفغانستان وتصرفاته".

وشددت بيلوسي على أن "الولايات المتحدة قلقة بشأن المعلومات حول سوء معاملة طالبان للمواطنين الأفغان، وخاصة النساء والفتيات".

The President is to be commended for the clarity of purpose of his statement on Afghanistan and his action. The Taliban must know the world is watching its actions. We are concerned about reports regarding the Taliban’s brutal treatment of all Afghans, especially women and girls. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 15, 2021

وتصاعد الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الرئيسية في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام ومصادر بأن "طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان".

وقالت الحركة في وقت لاحق أن "عناصر طالبان دخلوا كابل وسيطروا على القصر الرئاسي".

المصدر: "نوفوستي"