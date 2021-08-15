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بيلوسي تشكر بايدن على موقفه "الشفاف" تجاه أفغانستان

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بيلوسي تشكر بايدن على موقفه
Reuters
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على ضرورة شكر الرئيس جو بايدن على "وضوح الإجراءات" التي اتخذها تجاه أفغانستان.

وكتبت بيلوسي على "تويتر": "ينبغي شكر الرئيس على وضوح أهداف بيانه بشأن أفغانستان وتصرفاته".

وشددت بيلوسي على أن "الولايات المتحدة قلقة بشأن المعلومات حول سوء معاملة طالبان للمواطنين الأفغان، وخاصة النساء والفتيات".

وتصاعد الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الرئيسية في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام ومصادر بأن "طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان".

وقالت الحركة في وقت لاحق أن "عناصر طالبان دخلوا كابل وسيطروا على القصر الرئاسي".

المصدر: "نوفوستي"

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