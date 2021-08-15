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"طالبان" تعلن دخول مسلحيها بعض مناطق كابل

ألمانيا تغلق سفارتها في كابل وتدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان

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ألمانيا تغلق سفارتها في كابل وتدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان
Reuters JOACHIM HERRMANN
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أعلنت ألمانيا اليوم الأحد أنها أغلقت سفارتها في كابل مع دخول مقاتلي "طالبان" العاصمة الأفغانية.

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وقالت الخارجية الألمانية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "الوضع الأمني (في أفغانستان) تدهور بشكل كبير. السفارة الألمانية في كابل مغلقة اعتبارا من 15 أغسطس".

وجدد البيان الدعوة للمواطنين الألمان إلى مغادرة أفغانستان.

وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل، في حين قالت الخارجية الروسية أنها لا تخطط لإجلاء سفارتها من العاصمة الأفغانية، مشيرة إلى أن "طالبان" قدمت ضمانات أمنية لكل البعثات الدبلوماسية في المدينة.

المصدر: "رويترز"

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