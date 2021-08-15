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وسائل إعلام: وفد من "طالبان" يتوجه إلى القصر الرئاسي في كابل استعدادا لنقل السلطة

بريطانيا: نساعد مواطنينا في أفغانستان على العودة إلى ديارهم

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بريطانيا: نساعد مواطنينا في أفغانستان على العودة إلى ديارهم
Reuters
جندي من القوات الأفغانية في كابل
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 قالت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأحد إن بريطانيا تعمل على حماية مواطنيها ومساعدة موظفين بريطانيين سابقين مؤهلين آخرين على مغادرة أفغانستان مع دخول مقاتلي طالبان إلى كابل.

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وأفادت في منشور على تويتر: "يعمل مسؤولو وزارة الداخلية الآن لحماية الرعايا البريطانيين ومساعدة الموظفين البريطانيين السابقين وغيرهم من الأشخاص المؤهلين للسفر إلى المملكة المتحدة".

وأعلنت الداخلية الأفغانية اليوم الأحد، حسب وكالة "رويترز"، أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

في غضون ذلك، صرح القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، عبد الستار ميرزاكول، بأن كابل لن تتعرض لهجوم وسيتم تسليم المدينة إلى "طالبان" سلميا، مشددا على أن القوات الأمنية لا تزال تعمل على ضمان الأمن في العاصمة.

المصدر: رويترز 

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