بوتين يهنئ قيادة الهند بعيد الاستقلال

قال الرئيس فلاديمير بوتين، في تهنئته إلى رئيس الهند رام ناث كوفيند ورئيس وزرائها ناريندرا مودي، بمناسبة عيد استقلال بلادهم، إن تعزيز العلاقات الثنائية يلبي تماما مصالح الشعبين.

وجاء في برقية التهنئة، التي نشرت على موقع الكرملين: "نحن نقدر ونتمسك بعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين دولتينا".

وأعرب بوتين عن ثقته في أن "التعزيز اللاحق لمجمل العلاقات البناءة الروسية –الهندية، يلبي بشكل كامل مصالح شعوبنا، ويتماشى مع تعزيز الاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

كما أشار بوتين إلى أن النجاحات التي حققتها الهند في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بات معترف بها بشكل عام.

وأكد أن الهند تتمتع بحق، بمكانة عالية واحترام كبير في الساحة العالمية، وتلعب دورا هاما في معالجة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي.

المصدر: نوفوستي