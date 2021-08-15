تركيا ترحّل 37 ألف مهاجر غير نظامي خلال 7 أشهر

أعلنت السلطات التركية ترحيل 37 ألف مهاجر مخالفين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، دخلوا البلاد بصورة غير قانونية.

وذكرت إدارة الهجرة في إسطنبول أن "مراكز الترحيل في 22 ولاية رحلت 37 ألفا و72 مهاجرا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية".

وأوضحت أن "بين المهاجرين 12 ألفا و893 أفغانيا و5 آلاف و840 باكستانيا، فيما يحمل الآخرون جنسيات دول أخرى".

وأشارت إلى أن السلطات التركية تواصل جهودها لمنع الهجرة غير النظامية وترحيل المهاجرين المخالفين.

المصدر: "الأناضول"