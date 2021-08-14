الرئيس المكسيكي يصف الغزو الإسباني بـ"الفشل المدوي"

بمناسبة إحياء ذكرى مرور 500 سنة على سقوط إمبراطورية الأزتيك، وصف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور غزو الإسبان للمكسيك بـ"الفشل المدوي".

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وقال الرئيس بحضور ممثلين عن السكان الأصليين في المكسيك وكندا والولايات المتحدة وأشخاص متحدرين من سلالة مونتيسوما الثاني، آخر أباطرة الأزتيك: "هذه المصيبة، البلية، الكارثة، سموها ما شئتم، تدفعنا للقول إن الغزو كان فشلا مدويا".

وتطرق الرئيس لوبيز أوبرادور إلى الأمراض التي أصابت السكان الأصليين إثر وصول الإسبان الذين اتهمهم بالاستيلاء على كميات كبيرة من الذهب، وقال: "الذهب الذي أخذوه من المكسيك طوال 300 سنة"، وهي فترة الاستعمار الإسباني "يوازي 182 طنا".

وذكّر الرئيس اليساري بأنه طالب إسبانيا، بحكومتها وملكها، في أكثر من مناسبة بالاعتذار عن المذابح وأعمال النهب والاستعباد التي طالت السكان الأصليين قبل استقلال المكسيك (1810-1821)، دون أن يلق تجاوبا مع طلبه هذا.

وطلب لوبيز أوبرادور "الصفح من ضحايا الكارثة التي خلفها الاحتلال العسكري الإسباني لأميركا الوسطى وما تبقى من أراضي الجمهورية المكسيكية الحالية".

Mexico’s president asked Indigenous peoples for forgiveness on the 500th anniversary of the fall of the Aztec capital Tenochtitlan — now Mexico City — to armies led by invading Spanish colonizers.



Diseases like smallpox nearly wiped out Indigenous peoples after the conquest. pic.twitter.com/wrRn0QMIV4 — AJ+ (@ajplus) August 13, 2021

وقال من زوكالو أكبر ساحة في العاصمة المكسيكية، التي أقيمت على أنقاض أكبر معبد في إمبراطورية الأزتيك: "عن أي نوع من الحضارة يمكننا التكلم إذا ما ضاعت حياة ملايين البشر وتعذر على الأمة أو الإمبراطورية أو النظام الملكي الحاكم في خلال استعمار استمر ثلاثة قرون استعادة" ما كان قائما قبل الاحتلال العسكري؟

المصدر: أ ف ب