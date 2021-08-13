السكان الأصليون في المكسيك يحيون ذكرى اليوم الأخير من إمبراطورية الأزتيك

احتفل السكان الأصليون في المكسيك في ساحة زوكالو بأزيائهم التقليدية إحياء لذكرى مرور 500 سنة على مقاومة الأزتيك للغزو الإسباني لإمبراطوريتهم.

وتحتفل السلطات المكسيكية اليوم الجمعة بالذكرى السنوية الـ500 لـ"سقوط" عاصمة الأزتك تينوشتيتلان في أيدي الغزاة وحلفائهم من السكان الأصليين.

لكن سيرجيو سيجورا أوكتوكايوهوا وأمثاله ممن يسعون جاهدين للحفاظ على ثقافة الأزتك احتفلوا بطريقتهم الخاصة في ذكرى "الدفاع البطولي" عن المدينة.

وقال أوكتوكايوهوا: "على الرغم من التشويه، فإن هويتنا وفلسفتنا وتاريخنا لا تزال حية".

وأضاف: "لم نعد نحارب بالسلاح. الآن نحارب بالكلمة والهوية والرقص".

وتابع: "هذه الساحة أكثر الأماكن طاقة كونية، لكن يجب تطهيرها لأنها شهدت أيضا الكثير من الدماء"، في إشارة إلى ومذابح الإسبان.







المصدر: أ ف ب