ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات شمال تركيا إلى 40 قتيلا

أعلنت أجهزة الطوارئ التركية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت مؤخرا شمال البلاد إلى 40 قتيلا على الأقل.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" اليوم السبت أن 34 من هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم في ولاية قسطمونو وستة آخرين في ولاية سينوب، كما لا يزال البحث جاريا عن مفقود في ولاية بارطن، بينما يتلقى تسعة مصابين الرعاية الطبية في المشافي.

وأشارت الإدارة إلى أن أعمال الإنقاذ والبحث والإجلاء مستمرة في الولايات الشمالية الثلاث المتضررة بالسيول.

المصدر: "الأناضول"