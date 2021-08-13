بريطانيا تطلق عملية عسكرية لإجلاء رعاياها من أفغانستان

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الجمعة عن إطلاق عملية عسكرية لإجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها إنه تم بدء "عملية بيتنغ" للدعم العسكري لإجلاء الرعايا البريطانيين في أفغانستان".

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وأضافت أن العملية "قد تشمل استخدام طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إذا لزم الأمر".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وافق على استخدام الدعم العسكري للمرحلة التالية من سحب الرعايا البريطانيين من أفغانستان فيما سيتوجه مسؤولو وزارة الداخلية إلى هناك لدعم العملية.

المصدر: رويترز