 
مباشر

بريطانيا تطلق عملية عسكرية لإجلاء رعاياها من أفغانستان

أخبار العالم

بريطانيا تطلق عملية عسكرية لإجلاء رعاياها من أفغانستان
Globallookpress G. Vockel
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1to

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الجمعة عن إطلاق عملية عسكرية لإجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها إنه تم بدء "عملية بيتنغ" للدعم العسكري لإجلاء الرعايا البريطانيين في أفغانستان".

إقرأ المزيد
جونسون: بريطانيا لن تتدخل في أفغانستان
جونسون: بريطانيا لن تتدخل في أفغانستان

وأضافت أن العملية "قد تشمل استخدام طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إذا لزم الأمر".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وافق على استخدام الدعم العسكري للمرحلة التالية من سحب الرعايا البريطانيين من أفغانستان فيما سيتوجه مسؤولو وزارة الداخلية إلى هناك لدعم العملية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا