الهند.. راهول غاندي ينتقد "تويتر" على تعاملها مع قضية الكشف عن هوية ضحايا الاعتداء الجنسي (فيديو)

اتهم راهول غاندي أحد كبار قادة حزب المعارضة الرئيسي في الهند "تويتر" بالتحيز والتدخل في السياسة الهندية، بعد أن تم إغلاق حسابه على الموقع ومواقع قادة الحزب الآخرين.

وألقى غاندي في شريط فيديو نشر يوم الجمعة باللائمة على "تويتر" "لمهاجمته الهيكل الديمقراطي للبلاد والعمل بناء على أوامر من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم".

وقال غاندي: "تقوم شركة بعملها لتحديد سياستنا.. وكسياسي لا أحب ذلك"، محذرا المستثمرين من أن "الانحياز في المنافسة السياسية له تداعيات على تويتر".

ودافع موقع "تويتر" عن خطوته قائلا إن الصورة التي تم تبادلها موقع غاندي وغيره انتهكت قواعد الخصوصية الخاصة بها والتي "تم تطبيقها بحكمة ونزاهة على الجميع".

وتم إغلاق حسابات غاندي وقادة آخرين الأسبوع الماضي بعد أن تبادلوا صورا لأسرة ضحية حادث اغتصاب وقتل عمرها تسع سنوات في نيودلهي.

ويحظر القانون الهندي الكشف عن هوية ضحايا الاعتداء الجنسي، وكانت اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل قد أصدرت إشعارا على "تويتر" تطلب فيه إزالة هذه المواد.

المصدر: وكالات