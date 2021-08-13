الحرس الثوري الإيراني: نستخدم كل طاقاتنا لمنع اندلاع موجة جديدة من كورونا

أكد الأميرال علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الحرس الثوري يستخدم كل طاقاته لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا.

وصرح تنكسيري بأن الحرس الثوري يقف إلى جانب الطواقم الطبية ويقدم لها الدعم وقال في تصريح للصحفيين خلال زيارة إحدى المستشفيات الميدانية في بندر عباس: "تلبية لأمر الإمام الخامنئي وتنفيذا لإيعاز القائد العام للحرس الثوري، نقف بكل طاقاتنا لدى القوة البحرية للحرس إلى جانب الطواقم الطبية لمواجهة الموجة الجديدة لفيروس كورونا، ونقدم لها الدعم".

وأضاف: "كلما استدعت الحاجة فنحن جاهزون لتقديم العون للمواطنين"، مشيرا إلى أن القسم الطبي للقوة البحرية وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، يبذل قصارى جهوده ويقدم الخدمات الطبية للمواطنين.

وبشأن إجراءات القوة البحرية للحرس الثوري في تنفيذ الأمر الأخير الصادر عن خامنئي وإيعاز القائد العام للحرس، قال: "في هذا المجال أعلنا استعدادنا التام، وحشدنا الحد الأقصى من طاقاتنا وإمكاناتنا ومعداتنا وكوادرنا الإنسانية المتخصصة وخصصنا العديد من الأقسام الطبية للمستشفيات التابعة للقوة البحرية في المدن الساحلية لتقديم العلاج لمرضى كورونا".

ولفت إلى أن القوة البحرية بادرت في المدن المحرومة إلى إطلاق ورش لإنتاج الكمامات والمواد المعقمة وقامت بتوزيعها مجانا بين الأهالي، فضلا عن توفير المصل لمستشفيات جامعة العلوم الطبية في هرمزكان لإيصاله إلى مرضى كورونا، لافتا إلى أن القوة البحرية تساهم في عملية التطعيم ضد كورونا في جزر الخليج الفارسي.

المصدر: وكالة "فارس" الإيرانية