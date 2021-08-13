تركيا.. ارتفاع عدد الموقوفين على خلفية الاعتداء على لاجئين سوريين إلى 148

أوقفت الشرطة التركية 72 شخصا على خلفية ضلوعهم في أعمال شغب وهجمات استهدفت لاجئين سوريين في أنقرة، ليصل إجمالي الموقوفين على ذمة القضية إلى 148.

وقالت الشرطة إن الموقوفين "لوحقوا لمشاركتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مضامين مستفزة أو ارتكابهم أفعالا أخرى، وجرى توقيفهم".

وكان العشرات اعتدوا يوم الأربعاء على متاجر وسيارات لسوريين في حي التنداغ في أنقرة، كما سجل اعتداء على منزل واحد على الأقل لسوريين.

وأعلن الهلال الأحمر التركي أن طفلا سوريا نقل إلى المشفى للعلاج إثر إصابته بحجر رمي باتجاه مسكن عائلته.

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وبدأت الأحداث بعد مقتل شاب تركي طعنا يوم الثلاثاء أثناء مشاجرة بين مجموعتين، وقال مدونون ووسائل إعلام إن الجاني سوري الجنسية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه تم توقيف شخصين أجنبيين متهمين بـ"القتل العمد"، لم تحدد جنسيتهما.

وكانت الشرطة التركية أعلنت أمس توقيف 76 شخصا يشتبه بأنهم شجعوا أو شاركوا في الهجوم.

المصدر: "أ ف ب"