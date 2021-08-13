إيران.. ضبط 1.27 طن من المخدرات

تمكنت وحدات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة مشهد بمحافظة خراسان شمال شرقي إيران من ضبط 1.27 طن من المخدرات.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة خراسان محمد كاظم تقوي إن "شرطة مكافحة المخدرات رصدت تحركات أفراد عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من المحافظات الشرقية إلى مشهد".

وتابع: "هذه العملية انتهت بالقبض على ثلاثة من المهربين، كما نجحت الشرطة في ضبط طن و27 كغم من المخدرات المهربة".

المصدر: وكالة "ارنا"