الولايات المتحدة.. طفل يقتل والدته خلال مكالمة عمل مصورة

في حادث مأساوي، قتل طفل صغير امرأة بالرصاص أثناء إجرائها مكالمة مرئية متعلقة بالعمل عبر تطبيق "زووم" في ولاية فلوريدا.

وأكدت شرطة مدينة ألتامونتي سبرينغز، في بيان أصدرته أمس الخميس أن أحد المشاركين في المكالمة المذكورة تواصل مع الشرطة وأبلغها بأن زميلته المدعوة شامايا لين (وهي من مواليد عام 2000) تحتاج إلى المساعدة.

وأوضح الشخص أنه خلال المكالمة شاهد طفلا صغيرا خلف المرأة المذكورة وسمع قرقعة غامضة ثم سقطت السيدة لين إلى الخلف ولم تنهض.

وأشارت الشرطة إلى أن الضباط والأطباء عثروا على المرأة وهي مصابة بطلقة نارية فتاكة في الرأس.

وكشف المحققون أن الطفل عثر على مسدس محشو تركه شخص بالغ في الشقة بصورة غير آمنة وأطلق الرأس على المرأة التي أكدت تقارير صحفية أنها والدته.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد ما إذا كان ستوجه اتهامات إلى صاحب المسدس.

المصدر: RT + "أسوشيتد برس"