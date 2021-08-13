مساعدات إنسانية روسية إلى كوبا
قالت وزارة الدفاع الروسية، في تغريدة على "تويتر"، إن طائرة نقل عسكرية روسية نقلت مساعدات إنسانية روسية إلى كوبا.
ونوهت الوزارة، بأنه بتكليف من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، قامت طائرة نقل عسكرية بتسليم مساعدات إنسانية لجمهورية كوبا.
#Видео По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина самолетами военно-транспортной авиации осуществлена доставка гуманитарной помощи Республике #Кубаhttps://t.co/GAhVIDClnj@EmbRusCuba#РоссияКуба#ГуманитарнаяПомощь#ВТА#МеждународнаяДеятельностьpic.twitter.com/Kx6MOde9JU— Минобороны России (@mod_russia) August 13, 2021
وذكرت السفارة الروسية في هافانا، في تغريدة، أن وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز ميرا شارك في استقبال الطائرة الروسية المحملة بـ41 طنا من المساعدات.
12.08 avión 🇷🇺 con 41 toneladas de ayuda humanitaria llegó a 🇨🇺 Vicepresidente @SalvadorValdesM , Viceministra Primera de @MINCEX_CUBA@AnaTeresitaGF y Ministro de las FAR Álvaro López Miera participaron en recibimiento de la ayuda solidaria de #Rusia. Estamos juntos!🤲 pic.twitter.com/UMJt8yKnfZ— Embajada de Rusia en Cuba (@EmbRusCuba) August 13, 2021
المصدر: وكالات