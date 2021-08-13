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مساعدات إنسانية روسية إلى كوبا

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مساعدات إنسانية روسية إلى كوبا
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 قالت وزارة الدفاع الروسية، في تغريدة على "تويتر"، إن طائرة نقل عسكرية روسية نقلت مساعدات إنسانية روسية إلى كوبا.

ونوهت الوزارة، بأنه بتكليف من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، قامت طائرة نقل عسكرية بتسليم مساعدات إنسانية لجمهورية كوبا. 

 وذكرت السفارة الروسية في هافانا، في تغريدة، أن وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز ميرا شارك في استقبال الطائرة الروسية المحملة بـ41 طنا من المساعدات.

المصدر: وكالات

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