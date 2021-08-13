السودان يعطي تركيا حق تشغيل 100 ألف هكتار من أراضيه الزراعية

أعلن نائب الرئيس التركي، اليوم الجمعة، أن السودان خصص 100 ألف هكتار من أراضيه الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا.

إقرأ المزيد

يأتي ذلك، ضمن مجموعة من اتفاقيات التعاون تم توقيعها بين تركيا والسودان، تشمل عددا من المجالات والقطاعات.

#عاجل | #نائب_أردوغان: تخصيص 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في #السودان، لتشغيلها من قبل تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 13, 2021

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اجتمع أمس الخميس في المجمع الرئاسي التركي بأنقرة مع الرئيس التركي، في إطار زيارة رسمية إلى تركيا، بحث خلالها الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

المصدر: الأناضول