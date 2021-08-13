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السودان يعطي تركيا حق تشغيل 100 ألف هكتار من أراضيه الزراعية

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السودان يعطي تركيا حق تشغيل 100 ألف هكتار من أراضيه الزراعية
Reuters
أراضي مزروعة بالتبغ في السودان، صورة تعبيرية
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أعلن نائب الرئيس التركي، اليوم الجمعة، أن السودان خصص 100 ألف هكتار من أراضيه الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا.

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تركيا والسودان يوقعان 6 اتفاقات تشمل عدة مجالات
تركيا والسودان يوقعان 6 اتفاقات تشمل عدة مجالات

يأتي ذلك، ضمن مجموعة من اتفاقيات التعاون تم توقيعها بين تركيا والسودان، تشمل عددا من المجالات والقطاعات.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اجتمع أمس الخميس في المجمع الرئاسي التركي بأنقرة مع الرئيس التركي، في إطار زيارة رسمية إلى تركيا، بحث خلالها الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

المصدر: الأناضول 

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