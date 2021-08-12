تركيا والسودان يوقعان 6 اتفاقات تشمل عدة مجالات

وقعت تركيا والسودان اليوم الخميس 6 اتفاقات تعاون تشمل عددا من المجالات والقطاعات.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

#تركيا والسودان توقعان 6 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات والقطاعات، بعد اجتماع في أنقرة بين أردوغان ورئيس مجلس السيادة السوداني pic.twitter.com/KS6Bpbe9RE — TRT عربي (@TRTArabi) August 12, 2021

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البروتوكول بين وزارتي الخارجية.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون مالي واقتصادي بين وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية.

وكذلك تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول تنفيذ المساعدات النقدية بين حكومتي البلدين.

المصدر: "الأناضول"