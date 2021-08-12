إخلاء سبيل مرشح سابق لرئاسة بيلاروس - فيديو

أعلن المرشح الرئاسي السابق في بيلاروس أندريه دميترييف إخلاء السلطات سبيله، وأنه عاد إلى منزله بعد استجوابه من قبل الأجهزة المختصة.

وقال في فيديو نشره على "فيسبوك": "أنا في المنزل حر طليق. تم أخذ تعهد مني بعدم الإفصاح عن أي شيء".

وأشار إلى أنه "لن يغادر بيلاروس"، وأن "جميع الإجراءات معه أثناء التفتيش والاحتجاز والاستجواب تمت دون أي انتهاكات".



وأعلن مركز حقوق الإنسان "فياسنا" غير المسجل في بيلاروس في وقت سابق عن اعتقال المرشح الرئاسي في انتخابات 2020 أندريه دميترييف، الرئيس المشارك لحملة "قل الحقيقة - Tell the Truth".

وتأسست حملة "قل الحقيقة" في بيلاروس أوائل عام 2010، وأصبح مؤسسها فلاديمير نوكليو مرشحا للانتخابات الرئاسية في نفس العام.

وفي أبريل 2015، أعلن عن استقالته من الحملة، وانتخب دميترييف زعيما جديدا لها.

وأعلن دميترييف عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في البلاد في انتخابات عام 2020.

المصدر: "إنترفاكس"