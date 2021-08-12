27 سيناتورا أمريكيا يطالبون بتعليق تصدير تكنولوجيا "الدرونات" لتركيا

طالب 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية أنطوني بلينكن، بتعليق تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار "الدرون" إلى تركيا.

وأوضح السيناتورات أن "الطائرات بدون طيار التي تنتجها تركيا باستخدام تكنولوجيا الطائرات التي تصدرها واشنطن، تهدد مصالح وحلفاء وشركاء الولايات المتحدة، وتسبب عدم الاستقرار في العديد من الدول".

وتحدثوا عن "إرسال تركيا طائرات بدون طيار إلى أذربيجان خلال الصراع مع أرمينيا في قره باغ في سبتمبر الماضي، وأن هذه الطائرات استخدمت أيضا ضد وحدات حماية الشعب الكردية الحليف الشريك للولايات المتحدة في سوريا، كما لعبت أيضا دورا في الحرب الأهلية في ليبيا".

وتابعوا أن "نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى تركيا ينافي عقوبات قانون مكافحة الإرهاب"، مطالبين بوقف تصديرها فورا إلى تركيا.

وحمل خطاب السيناتورات تواقيع سياسيين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في المجلس.

المصدر: "زمان التركية"