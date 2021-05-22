بلينكن: استمرار التعاون مع حليفتنا تركيا أمر بالغ الأهمية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية استمرار التعاون مع تركيا، وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها أمس الجمعة مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وكتب بلينكن عبر "تويتر" في وقت متأخر مساء أمس: "لقد أتيحت لي اليوم فرصة التحدث مع مولود تشاووش أوغلو، وجاءت المكالمة في الوقت المناسب. إن استمرار التعاون مع تركيا حليفتنا في الناتو بشأن الأولويات المشتركة أمر بالغ الأهمية".

وأضاف: "كما أعربت (خلال المكالمة) عن اهتمامنا الشديد بدعم المفاوضات البناءة مع اليونان، وشددت على أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان".

Timely opportunity to speak with @MevlutCavusoglu today. Continued cooperation with our NATO Ally Turkey on shared priorities is of paramount importance. I also voiced our support for constructive talks with Greece and emphasized the importance of democracy and human rights. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 21, 2021

وفي بيان له حول المكالمة الهاتفية بين الوزيرين، قال، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "الوزير بلينكن ونظيره التركي، ناقشا أهمية التعاون بين واشنطن وأنقرة بما في ذلك مصالحنا المشتركة بكل من سوريا وأفغانستان".

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وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي "أوصل خلال الاتصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل دعم المفاوضات بين تركيا واليونان حليفينا بالناتو".

ويوم الجمعة ذكرت مصادر دبلوماسية تركية، أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال قضايا ثنائية وإقليمية، إلى جانب تناولهما نتائج اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في فلسطين الذي عقد الخميس في نيويورك.

وحسب المصادر، فإن الوزيرين بحثا إلى جانب العلاقات الثنائية، وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأحداث التي أعقبته، والملف الأفغاني، والمساعدات الإنسانية إلى سوريا، ومستجدات شرق البحر المتوسط.

المصدر: الأناضول