واشنطن تدين تصريحات أردوغان بشأن "الشعب اليهودي" وتصفها بأنها "معادية للسامية"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلاده تدين بشدة التعليقات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بشأن الشعب اليهودي"، وتصفها بأنها "معادية للسامية".

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وأضاف برايس في بيان: "نحث الرئيس أردوغان والقادة الأتراك الآخرين على الامتناع عن التصريحات التحريضية التي قد تثير المزيد من العنف".

يذكر أن أردوغان هاجم في خطابه الاثنين ساسة إسرائيل وليس "الشعب اليهودي" كما ورد على لسان المسؤول الأمريكي وقال إن "ساسة إسرائيل يفتخرون بالقتل"، معتبرا أن ما يحصل في قطاع غزة "عمليات إرهابية تنتهك حقوق الإنسان".

ولفت إلى أنه "منذ النكبة عام 1948 هناك قتل من طرف واحد وهذا الإجرام مستمر، وإسرائيل تنتهك القوانين الدولية وهناك الكثير من الأبرياء تم قتلهم".

وأكد أردوغان أنه "لا يمكن إجراء مقارنة بين ما تقوم به إسرائيل وما تقوم به المقاومة في قطاع غزة التي لا تمتلك ترسانة عسكرية قوية".

المصدر: وكالات