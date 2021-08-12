بريطانيا ترسل قوات إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء رعاياها وموظفين محليين

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بلاده سترسل مئات العسكريين إلى أفغانستان لمساعدة الرعايا البريطانيين والمترجمين المحليين على مغادرة أفغانستان في ظل تدهور الوضع الأمني هناك.

إقرأ المزيد

وقال والاس: "فوضت بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابول ومساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة البلاد وتقديم الدعم في نقل الموظفين الأفغان السابقين الذين خاطروا بحياتهم بالخدمة إلى جانبنا".

وأضاف: "هذه عملية طويلة مقررة وكان من المهم في ظل الوضع الحالي على الأرض في أفغانستان اتخاذ قرار بالانتقال إلى تلك المرحلة".

وستنقل السفارة البريطانية في كابول إلى موقع أكثر أمنا وستظل تعمل بالطاقم الأساسي فقط.

وجاء قرار نشر قوات الحماية والدعم اللوجيستي بعد زيادة العنف مع سيطرة مقاتلي "طالبان" على مدن في أنحاء أفغانستان وانسحاب القوات الأمريكية وتلك المتحالفة معها.

وسيكون السفير البريطاني لوري بريستو بين من سيظلون في كابول، حيث أوصت بريطانيا رعاياها في أفغانستان الأسبوع الماضي بالمغادرة.

المصدر: رويترز