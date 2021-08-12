البنتاغون يرسل 3 آلاف جندي لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين عن كابل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل 3 آلاف جندي إضافيين في مهمة مؤقتة لأفغانستان للمساهمة في تأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من السفارة الأمريكية في كابل.

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وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن أول دفعة من القوات ستصل في غضون ما بين 24 و48 ساعة، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي سينقل موظفي السفارة إلى مطار كابل جوا.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستنقل ألف فرد إلى قطر ليعكفوا هناك على النظر في طلبات تأشيرات الهجرة للأفغان الراغبين في الرحيل عن بلادهم خوفا من انتقام طالبان منهم على مساعدتهم لواشنطن خلال الوجود الأمريكي في أفغانستان.

المصدر: رويترز