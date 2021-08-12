أفغانستان.. أنباء عن استسلام مسؤولين كبار في فراه وقندوز لـ"طالبان"

أفادت مصادر أفغانية باستسلام مسؤولين مدنيين وأمنيين رفيعي المستوى في ولايتي فراه وقندوز لحركة "طالبان" التي تواصل بوتائر متصاعدة تقدمها في أراضي البلاد.

وادعت "طالبان" اليوم الخميس على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر" أن قائد شرطة قندوز، زبردست صافي، استسلم لمسلحيها.

كما ادعت الحركة استسلام 200 جندي بينهم قادة عسكريون من قوات الحكومة الأفغانية إثر سيطرة المسلحين على أكاديمية الشرطة ومقر الوحدة العسكرية الخاصة في منطقة ششك بمدينة لشكرجاه في ولاية هلمند.

في غضون ذلك، نقلت وكالة Pajhwok عن مصادر أمنية تأكيدها استسلام حاكم ولاية فراه، مسعود بختوار، وأربعة من مساعديه لـ"طالبان"، فيما هرب أربعة آخرون من المسؤولين في الإدارة المحلية إلى إيران.

ويأتي ذلك على خلفية سيطرة "طالبان" على مراكز عشر ولايات أفغانية خلال الأسبوع الأخير مع مواصلة الحركة تقدمها في أراضي البلاد.

المصدر: RT + Pajhwok