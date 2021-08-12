عمدة لامبيدوزا الإيطالية: استمرار تدفق قوارب المهاجرين من تونس يتطلب مقاربة مختلفة من روما

دعا عمدة لامبيدوزا الإيطالية سالفاتوري مارتيللو روما وبروكسل إلى تبنى "مقاربة مختلفة" تجاه استمرار تدفق قوارب المهاجرين من سواحل تونس نحو الجزيرة بمقاطعة صقلية.

وقال: "تعمل آلية الاستقبال في الجزيرة في الوقت الحالي بشكل منتظم، لكن عمليات الإنزال الصغيرة المستمرة تظهر معضلة الطريق التونسي للهجرة، التي تتطلب مقاربة مختلفة من جانب إيطاليا والاتحاد الأوروبي".

وتستمر عمليات إنزال المهاجرين في لامبيدوزا حيث وصل صباح الخميس قاربان صغيران على متن كل منهما 10 أشخاص، إلى شاطئ فافالورو جنوب الجزيرة.

المصدر: "آكي الإيطالية"