لابيد يفتتح بعثة إسرائيل الدبلوماسية في المغرب (صور)

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الخميس مكتب التمثيل الدبلوماسي لبلاده في المغرب.

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ونشر لابيد صورا له على "تويتر" وهو يفتتح رسميا مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة الرباط، إلى جانب نائب وزير الخارجية المغربي محسن الجزولي، ثم توجه إلى الدار البيضاء حيث كان من المقرر أن يزور معبد بيت إيل.

במסגרת פגישתי עם שר החוץ המרוקאי, בוריטה, העברתי אגרת חתומה של נשיא המדינה @Isaac_Herzog למלך מרוקו.

באגרת הזמין הנשיא, את מלך מרוקו מוחמד ה-6 לביקור בישראל. האגרת של הנשיא למלך מרוקו מסמלת את החשיבות של היחסים בין שתי המדינות ואת המחויבות העמוקה של ישראל להסכם בין שני העמים. pic.twitter.com/SFyyohbK53 — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 12, 2021

والتقى لابيد، يوم الأربعاء، بنظيره المغربي ناصر بوريطة، ووقع البلدان اتفاقية خدمات جوية، واتفاقية أخرى للتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والشباب.

كما وقعا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية بلديهما.

وزيارة يائير لابيد التي تستغرق يومين هي الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي للمغرب منذ عام 2003، وتأتي بعد أقل من عام على توصل إسرائيل والمغرب لاتفاق لإقامة علاقات رسمية بموجب "الاتفاقيات الإبراهيمية" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

רגע היסטורי - חנכנו את נציגות ישראל במרוקו בטקס חגיגי יחד עם סגן שר החוץ המרוקאי, מוחסין ג'זולי.

גזרנו את הסרט, הסרנו את הלוט וראש הנציגות הישראלית, דוד גוברין, קבע מזוזה בפתח הנציגות. pic.twitter.com/P8uLzFmafn — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 12, 2021

المصدر: "أسوشيتد برس"