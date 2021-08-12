 
مباشر

لابيد يفتتح بعثة إسرائيل الدبلوماسية في المغرب (صور)

أخبار العالم

لابيد يفتتح بعثة إسرائيل الدبلوماسية في المغرب (صور)
AP
وزير الخارجية المغربي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1ez

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الخميس مكتب التمثيل الدبلوماسي لبلاده في المغرب.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى المغرب لافتتاح مكتب الاتصال بشكل رسمي
وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى المغرب لافتتاح مكتب الاتصال بشكل رسمي

ونشر لابيد صورا له على "تويتر" وهو يفتتح رسميا مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة الرباط، إلى جانب نائب وزير الخارجية المغربي محسن الجزولي، ثم توجه إلى الدار البيضاء حيث كان من المقرر أن يزور معبد بيت إيل.

والتقى لابيد، يوم الأربعاء، بنظيره المغربي ناصر بوريطة، ووقع البلدان اتفاقية خدمات جوية، واتفاقية أخرى للتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والشباب.

كما وقعا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية بلديهما.

وزيارة يائير لابيد التي تستغرق يومين هي الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي للمغرب منذ عام 2003، وتأتي بعد أقل من عام على توصل إسرائيل والمغرب لاتفاق لإقامة علاقات رسمية بموجب "الاتفاقيات الإبراهيمية" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

المصدر: "أسوشيتد برس"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا