وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى المغرب لافتتاح مكتب الاتصال بشكل رسمي

يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يوم الأربعاء بأول زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، في سياق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب في 22 ديسمبر 2020.

وكشفت مصادر دبلوماسية مغربية لموقع صحيفة "هسبريس" أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سيجري مباحثات بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد.

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وحسب مصادر "هسبريس"، يتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل خلال هذه الزيارة من أجل تطوير العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث سبل تفعيل مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.

وسيقوم وزير الخارجية الإسرائيلي خلال هذه الزيارة بافتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بشكل رسمي، فيما يرتقب أن يقوم وزير الخارجية المغربي بزيارة رسمية قريبا إلى تل أبيب من أجل افتتاح مكتب الاتصال المغربي.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي على مدى يومي الأربعاء والخميس 11 و12 أغسطس الجاري، لقاءات مع المغاربة اليهود في مدينة الدار البيضاء.

ووصف حسن كعيبة الناطق الرسمي بالعربية باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، زيارة يائير لبيد إلى المغرب بالتاريخية، وقال إنها تأتي بعد حوالي 18 سنة على زيارة سابقة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق سيلفان شالوم إلى المغرب في عام 2003.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لـ"هسبريس"، أن هذه الزيارة تعكس حرص المغرب وإسرائيل على تطوير العلاقات بينهما والرقي بها إلى أبعد الحدود.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي