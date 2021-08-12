واشنطن تطلب مساعدة سوريا في إطلاق سراح الصحفي أوستن تايس

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية في الذكرى التاسعة لاحتجاز الصحفي الأمريكي أوستن تايس في سوريا، مساعدة السلطات السورية في إطلاق سراح أوستن وجميع الأمريكيين المحتجزين في سوريا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "تصادف هذا الأسبوع الذكرى التاسعة لاختطاف أوستن تايس في سوريا، وهو صحفي أمريكي وجندي سابق في قوات البحرية الأمريكية. تم اعتقال أوستن على حاجز قريب من دمشق بعد أن سافر إلى سوريا لتغطية الحرب الأهلية في خلال عطلة الصيف من كلية القانون. ويصبح عمر تايس 40 عاما هذا الأسبوع، وقد أمضى حوالي ربع حياته في المعتقل".

وأضاف: "أنا ملتزم شخصيا بإعادة كافة الأمريكيين المعتقلين كرهائن أو المعتقلين في الخارج بشكل تعسفي. نحن نعتقد أن (الرئيس السوري) بشار الأسد قادر على تحرير أوستن، وسنواصل متابعة كافة السبل لإعادته إلى وطنه"، مؤكدا أن "المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستنز وفريقه يعملان بجدية وعلى مدار الساعة لإعادة أوستن إلى عائلته".

وشدد على أنه "ينبغي أن يحظى أوستن تايس بفرصة العودة إلى أحبائه الذين يفتقدونه كثيرا وإلى الوطن الذي ينتظره بفارغ الصبر".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الأمريكية