"آبل" تعدل تسمية الشيشان في خرائط لها

أكدت شركة "آبل" الأمريكية أنها عدلت تسمية جمهورية الشيشان الروسية في خرائطها الخاصة بأوكرانيا.

وأكدت الشركة لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس أن التعديل الجديد يقضي بتسمية الإقليم الروسي المذكور بجمهورية الشيشان.

وحتى الآن كانت خرائط "آبل" الخاصة بأوكرانيا تسمي هذا الإقليم بـ"جمهورية إتشكيريا الشيشانية" ما يمثل خطأ فادحا.

ويعود هذا الاسم إلى كيان انفصالي غير معترف به دوليا تم إعلانه في أراضي جمهورية الشيشان عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، وتم القضاء عليه قبل ربيع عام 2000 إبان حرب الشيشان الثانية.

وتم إدراج مؤسسات حكم "جمهورية إتشكيريا" على قائمة الإرهاب في روسيا.

ولا يتعلق الخطأ المذكور بخرائط "آبل" الخاصة بروسيا.

المصدر: "نوفوستي"