تركيا.. فيضانات مفاجئة تجتاح سواحل البحر الأسود (فيديوهات)

أخلت قوات الإنقاذ التركية مستشفى إقليميا، وانتشلت قرويين تقطعت بهم السبل من فوق أسطح المنازل بعد أن اجتاحت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة سواحل البحر الأسود.

وقالت وزارة الصحة التركية إن "ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد انهيار أحد الجسور".

Turkey is lurching from one natural disaster to another. Today, resceuers evacuated a hospital and plucked stranded villagers off rooftops as flash floods and mudslides swept across the Black Sea coast. From @AFPhttps://t.co/AdYumKX36vpic.twitter.com/qJ1cXfoY8L — Dmitry Zaks (@dmitryzaksAFP) August 11, 2021

وقال مسؤولون إن شخصا توفي بنوبة قلبية في الفوضى، وإن امرأة مسنة جرفتها المياه المتدفقة وظل مصيرها مجهولا.

Floods caused by unusually heavy rainfall have hit Turkey's northern coast, tearing down a bridge and leaving villages without power | Read more: https://t.co/0TULanbCHIpic.twitter.com/p6CJ3gsg9p — RTÉ News (@rtenews) August 11, 2021

من جهته، أكد وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي تعليقا على الفيضانات والأمطار الغزيرة: "من وجهة نظر الأرصاد الجوية، ربما نواجه كارثة لم نشهدها منذ 50 أو 100 عام".

BREAKING - Massive flood strikes Turkey's black sea region. Moment of the floodwater causing destruction captured https://t.co/Ippqn2OeDEpic.twitter.com/1SDVP6URTN — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2021

وجاءت الأمطار الغزيرة على طول الساحل الشمالي لتركيا في الوقت الذي سيطر فيه رجال الإطفاء على حرائق الغابات في الجنوب التي أودت بحياة ثمانية أشخاص منذ أواخر يوليو.

وتصارع تركيا الجفاف والتعاقب السريع للكوارث الطبيعية التي يعتقد علماء العالم أنها أصبحت أكثر تواترا وعنفا بسبب تغير المناخ.

المصدر: "سبوتنيك"