هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب جنوب إيران

ضربت اليوم الأربعاء هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ميناء جارك في غرب محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن "زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر هز حوالي الساعة 20:48 ميناء جارك في غرب محافظة هرمزكان وداخل منطقة مدينة بندر لنكة".

ووقعت الهزة على عمق 9 كيلومترات وعلى بعد 18 كيلومترا عن ميناء جارك و19 كيلومترا عن بلدة جناح و27 كيلومترا عن بلدة كوخرد غرب محافظة هرمزكان.

وقال مهرداد حسن زاده، مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان: "إننا نقوم بتقييم الأضرار التي سببها الزلزال، لكن الدراسات الأولية تظهر أن الزلزال الذي شعر به سكان المناطق المجاورة لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية".

المصدر: "فارس"