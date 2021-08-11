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واشنطن ترحب بقرار السودان تسليم عمر البشير إلى "الجنائية الدولية"

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واشنطن ترحب بقرار السودان تسليم عمر البشير إلى
Reuters
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أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحافيين: "نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها".

ورأى أنه "من شأن ذلك أن يشكل تقدما كبيرا للسودان في مكافحته عقودا من الإفلات من العقاب".

وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن قرار تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، بحسب وكالة "فرانس برس".

المصدر: "أ ف ب"

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