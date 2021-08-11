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دقلو يؤكد استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

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دقلو يؤكد استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
AFP ASHRAF SHAZLY /
النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو
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استقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم محمد خان.

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وأكد دقلو خلال اللقاء استعداد بلاده للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على "ضرورة تحقيق العدالة بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها ثورة ديسمبر".

وأشار إلى أن اتفاقية جوبا لسلام السودان أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، لافتا إلى أن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم.

من جانبه كد المدعي العام أن المحكمة تعتمد على السودان لإحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمثول مطلوبيه، كما كشف عن زيارة فريق من المحكمة للسودان خلال الشهر المقبل لجمع الأدلة المتصلة بقضية علي كوشيب.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن قرار تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، بحسب وكالة "فرانس برس".

المصدر: RT

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