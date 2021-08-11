صندوق الاستثمارات الروسي يعرض على فايزر استخدام "سبوتنيك لايت" كجرعة معززة

عرض صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، على شركة "فايزر" استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا، كحقنة ثالثة (إضافية) لتعزيز تأثير التطعيم.

وجاء في تغريدة على حساب اللقاح الروسي في تويتر: "اليوم عرض صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، على شركة فايزر استخدام سبوتنيك لايت كجرعة معززة".

إقرأ المزيد

وذكر الصندوق أن سبب هذا الاقتراح يكمن في أن اللقاحات التي تعتمد على "الرنا المرسال"، يجب أن يتم دعمها بمعزز غير متجانس لتقوية الاستجابة المناعية وإطالة أمدها.

في وقت سابق، تم في دراسة في الأرجنتين، الإقرار بأن استخدام "سبوتنيك لايت"، في توليفة مع لقاحات أخرى، يوفر الآمان لمستخدميه.

المصدر: RT