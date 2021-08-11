إسبانيا والبرتغال تستعدان لخطر حرائق الغابات وسط موجة حر

تستعد إسبانيا والبرتغال لارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية في الأيام المقبلة، حيث تتجه كتلة من الهواء الحار، والجاف من شمال إفريقيا نحو شبه الجزيرة الأيبيرية.

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وحذّر رئيس الوزراء البرتغالي اليوم الأربعاء من أن الطقس الحار يزيد من خطر نشوب حرائق غابات مثل تلك التي أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص عام 2017.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية استمرار موجة الحر حتى يوم الاثنين المقبل، وقالت إن درجات الحرارة قد تتجاوز 44 درجة مئوية في بعض المناطق.

وساهمت موجة الحر التي اجتاحت جنوب أوروبا مؤخرا، والتي تغذيها الهواء الساخن القادم من شمال إفريقيا، في اندلاع حرائق غابات هائلة بتركيا واليونان والجزائر، ومناطق أخرى في منطقة البحر المتوسط.

ومن جانبها أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية (ايميت) في تحذير خاص بالطقس أن"درجات الحرارة القصوى والدنيا ستصل إلى مستويات أعلى بكثير من المعتاد في هذا الوقت من العام".

ولم تكن إسبانيا والبرتغال تشهد مثل هذا المستوى من ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.

المصدر: "أسوشيتد برس"