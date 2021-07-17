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حريق الغابات في كوستا برافا الإسبانية يجبر المئات على النزوح (فيديو)

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حريق الغابات في كوستا برافا الإسبانية يجبر المئات على النزوح (فيديو)
RT
حريق غابات في كوستا برافا الإسبانية يجبر المئات على النزوح من منازلهم
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أعلن جهاز الإطفاء في منطقة كوستا برافا الإسبانية أنه استعان بطائرات الإطفاء يوم السبت لمكافحة حريق غابات في المنطقة أجبر 350 شخصا على النزوح عن منازلهم.

وتسبب الحريق في تدمير ما يزيد على نحو ألف فدان من الغابات والأشجار على حافة متنزه كاب دي كريوس الطبيعي الذي يعد منطقة سياحية مشهورة، فيما تعتقد الشرطة أن الحريق ناجم عن عقب سيجارة.

وقال سيرجي بالاسيوس من جهاز الإطفاء بحكومة إقليم كتالونيا: "نحاول السيطرة على الحريق في الوقت الحالي باستخدام ست طائرات و90 من أطقم الإطفاء على الأرض".

واضطر ما يزيد على 231 شخصا إلى البحث عن مأوى طوال الليل في مساكن مؤقتة قدمها المجلس المحلي في منطقة إل بورت دي لا سيلفا.

المصدر: وكالات

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