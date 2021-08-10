على حدود ليتوانيا.. جر مهاجرة حامل فاقدة للوعي وتركها تواجه مصيرها على الحدود (فيديو)

وثق مقطع فيديو حادثة صادمة قام بها حرس الحدود الليتوانيون، حيث ظهر عناصره وهم يجرون امرأة حامل فاقدة للوعي، ورميها على الحدود مع بيلاروس.

ووثق الحادث أحد المهاجرين بهاتفه الجوال، حيث ظهرت فيه مجموعة من حرس الحدود اللتوانيين وهم يجرون المرأة الحامل ويرموها خارج حدودهم ويتركوها تواجه مصيرها فاقدة للوعي.

وقد تدخل بعد ذلك حرس الحدود البيلاروسيون ونقلوا المرأة الحامل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهي في حالة خطرة.

المصدر: نوفوستي