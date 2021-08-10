القائمة الكاملة بالناقلات والسفن الإيرانية التي هوجمت في البحرين الأحمر والمتوسط

نشر موقع "Nournews" الإخباري الإيراني خريطة ببيانات مفصلة عن 14 هجوما ضد 10 ناقلات إيرانية وسفن أخرى في البحرين الأحمر والمتوسط ​​بداية من عام 2019.

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وكانت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية قد كتبت في الربيع الماضي أن حوالي 12 سفينة تضررت في سياق حرب التخريب الإسرائيلية ضد السفن التجارية الإيرانية منذ عام 2019.

وفيما كانت بعض هذه الهجمات معروفة في السابق، إلا أن القائمة الكاملة ظهرت الآن.

الهجمات في البحر الأحمر:

- الناقلة "سعادة ": 30 أبريل 2019 - سفينة الحاويات "شهر كورد": 26 يوليو 2019 - الناقلة "هيلم": 19 أغسطس 2019 - الناقلة "سابيتي": 31 أكتوبر 2019 - الناقلة "صحراء": 12 نوفمبر 2020 -الناقلة "سراب": 31 أكتوبر 2020 ، و18 ديسمبر 2020 - الناقلة "لوتس": 28 ديسمبر 2020 - السفينة "سافيز": 6 أبريل 2021

الهجمات في البحر المتوسط:

- الناقلة "صحراء": 6 أبريل 2020

- الناقلة ديلبين": 17 يونيو 2020 - الناقلة "أدريان داريا": 9 أكتوبر 2020 - الناقلة "لوتس": 25 فبراير 2021 - سفينة الشحن الجاف "شهر كورد": 10 مارس 2021

المصدر: Nournews