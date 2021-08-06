البنتاغون: الطائرة المسيرة التي استهدفت ناقلة "ميرسر ستريت" من صنع إيراني

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن استنتاجات الخبراء تؤكد أن الطائرة المسيرة التي استخدمت لاستهداف ناقلة "ميرسر ستريت" في خليج عمان كانت إيرانية الصنع.

وكشفت القيادة المركزية في بيان لها، يوم الجمعة، عن نتائج التحقيق في الهجوم على الناقلة، الذي أجراه الخبراء الأمريكيون.

U.S. Central Command Statement on the Investigation into the Attack on the Motor Tanker Mercer Street, August 6th, 2021 @US5thFleethttps://t.co/Hy0TkNLKZ2pic.twitter.com/jkx1YKP7Hp — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 6, 2021

وحسب البيان، فإن الناقلة تعرضت لهجومين فاشلين بطائرات مسيرة مساء 29 يوليو، وفي 30 يوليو تعرضت للهجوم الثالث الذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة.

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وتشير استنتاجات الخبراء إلى أن الطائرة المسيرة كانت تحمل متفجرات ذات استخدام عسكري، تسببت بتفجير أدى إلى أضرار كبيرة في السفينة.

وبعد إجراء فحوصات كيميائية، تم تحديد أن المتفجرات المستخدمة هي من نوع RDX.

ويشير تحليل حطام الطائرة إلى أنها مطابقة للنماذج السابقة من بقايا طائرات مسيرة إيرانية.

وأضافت "سينتكوم" أنها قدمت الأدلة للخبراء البريطانيين والإسرائيليين، وأن استنتاجات الخبراء في البلدين كانت متطابقة مع استنتاجات الخبراء الأمريكيين.

المصدر: RT