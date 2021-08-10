انتهاء التدريبات الروسية الطاجيكية الأوزبكية المشتركة قرب الحدود الأفغانية

أعلن قائد المنطقة العسكرية المركزية، العقيد ألكسندر لابين، عن انتهاء التدريبات المشتركة التي شارك فيها 2500 عسكري من روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، قرب حدود طاجيكستان مع أفغانستان.

وقال لابين: "إننا نكمل التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا الاتحادية. ولأول مرة يتم استخدام مجموعة مشتركة من القوات مع الاستخدام المكثف للطيران والاستطلاع والنيران وعمليات الإنزال على أساس الخبرة المكتسبة في الجمهورية العربية السورية".

وأشار إلى أن التدريبات أجريت على خلفية تفاقم الأوضاع في أفغانستان وخطر تسلل الجماعات الإرهابية المتطرفة إلى دول منطقة آسيا الوسطى.

وأضاف قائد المنطقة العسكرية الروسية المركزية: "متأكد من أن الإجراءات المشتركة المستقبلية ستساعد في تقوية التعاون العسكري وحماية بلادنا من العدوان".

بدوره، قال وزير الدفاع الطاجيكي، شيرالي ميرزوف، إن مثل هذه التدريبات لمكافحة الإرهاب أجريت لأول مرة في تاريخ التعاون العسكري بين الدول الثلاث (روسيا، طاجيكستان، أوزبكستان).

المصدر: نوفوستي