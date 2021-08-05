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انطلاق تدريبات مشتركة بين روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان قرب الحدود الأفغانية

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انطلاق تدريبات مشتركة بين روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان قرب الحدود الأفغانية
Reuters
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بدأت التدريبات المشتركة بين روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، اليوم الخميس، في ساحة تدريب بطاجيكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وأعلنت المنطقة العسكرية الروسية المركزية، في بيان اليوم الخميس، أن "حفل افتتاح التمرين المشترك مع الوحدات العسكرية لروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان جرى في منطقة خاتلون في جمهورية طاجيكستان".

ومن المقرر أن تستمر التدريبات المشتركة من 5 إلى 10 أغسطس الجاري، ويشارك فيها أكثر من 2.5 ألف جندي وحوالي 500 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية من القوات المسلحة لروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان.

المصدر: نوفوستي

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