 
مباشر

اليونان.. توقيف أكثر من 10 أشخاص لإضرامهم النار في الغابات

أخبار العالم

اليونان.. توقيف أكثر من 10 أشخاص لإضرامهم النار في الغابات
Reuters Vassilis Psomas
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0nh

أعلنت هيئة إطفاء الحرائق اليونانية أن محققي الهيئة أوقفوا أكثر من 10 أشخاص خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بسبب إضرامهم النار في الغابات.

وجرت عمليات التوقيف في جزيرة كورفو غربي اليونان وفي مدينة لاريسا بوسط البلاد وفي بيرايوس والعاصمة أثينا ومدينة كالاماتا بجنوب اليونان.

ويشار إلى أن الأشخاص الموقوفين يتهمون بإضرام النار في الغابات سواء بشكل متعمد أو بنتيجة التعامل غير الآمن مع النار.

إقرأ المزيد
المناظر الطبيعية تحولت إلى أتون ملتهب.. حرائق الغابات تقض مضاجع اليونان (فيديوهات)
المناظر الطبيعية تحولت إلى أتون ملتهب.. حرائق الغابات تقض مضاجع اليونان (فيديوهات)

يذكر أن اليونان تشهد حرائق غابات ضخمة وسط موجة حر قياسية، لم يسجل مثيل لها منذ 40 عاما، حيث وصلت درجة الحرارة في بعض المناطق إلى 47 درجة مئوية.

واجتاحت الحرائق إقليم أتيكا الذي تقع فيه العاصمة أثينا وفي جزيرة وابية شرقي البلاد وشبه جزيرة بيلوبونيز في الجنوب، مما أسفر عن إجلاء آلاف السكان من المناطق الخطيرة.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا