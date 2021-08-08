إيران..تأجيل جلسة تقديم أسماء وزراء الحكومة الجديدة المقترحين إلى البرلمان

أفاد مراسلنا في إيران، بأنه تم تأجيل جلسة تقديم أسماء وزراء الحكومة الجديدة المقترحين إلى البرلمان ليوم آخر، وذلك بسبب عدم اكتمال المشاورات.

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هذا ومن المرجح أن يجري تقديم أسماء وزراء الحكومة يوم الثلاثاء القادم، حيث أنه وفقا لهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، فسيتم منح الثقة من قبل مجلس الشورى الإسلامي للتشكيلة الحكومية المقترحة من قبل رئيس الجمهورية الجديد، إبراهيم رئيسي، وبعدها تتولي الحكومة الجديدة مهامها الرسمية.

وكان الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، قد أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان)، في مراسم تنصيب رسمية بحضور شخصيات أجنبية وعشرات الوفود الرسمية، يوم الخميس الماضي.

المصدر: RT