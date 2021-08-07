وسائل إعلام: القبض على زعيمة إحدى عصابات "الكامورا" لدى محاولتها مغادرة إيطاليا

اعتقلت ماريا ليتشاردي، زعيمة إحدى عصابات المافيا الإيطالية في مطار نابولي لدى محاولتها مغادرة البلاد إلى إسبانيا، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيطالية.

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ليتشاردي (70 عاما) الملقبة "بيكوليتا" ("الصغيرة" بالإيطالية) بسبب قصر قامتها، تعد أختا لـ جينارو ليتشاردي، مؤسس إحدى "عائلات" منظمة "الكامورا"، وهي النسخة النابولية من المافيا الصقلية.

وتعتقد أجهزة الأمن الإيطالية أن "بيكوايتا" أخذت في يدها زمام قيادة "العائلة" الإجرامية بعد الإفراج عنها في ديسمبر 2009 من السجن حيث نفذت عقوبة مدتها 8 سنوات. ووجهت إليها تهم بالانتساب إلى مجموعة إجرامية والاحتيالات المالية واحتيال المزادات.

المصدر: "إنترفاكس"