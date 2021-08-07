طالبان: فرضنا سيطرتنا على ولايتين بأفغانستان

أعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، أنها فرضت سيطرتها على ولاية نيمروز بجنوب غرب أفغانستان وولاية جوزجان بشمال البلاد.

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وكتب متحدث باسم الحركة على "تويتر" أن عاصمة ولاية جوزجان، مدينة شبرغان، حيث كانت تجري معارك مع القوات الحكومية، أصبحت تحت سيطرة الحركة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية منذ يوم أنه تم تطهير شبرغان من مقاتلي طالبان.

وأعلنت وسائل إعلام محلية سابقا استيلاء مقاتلي حركة طالبان على مدينة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز.

المصدر: نوفوستي