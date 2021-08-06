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الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن رفع علم كردستان بدل العراق خلال استقبال نيجرفان بارزاني

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الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن رفع علم كردستان بدل العراق خلال استقبال نيجرفان بارزاني
Reuters
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن خطأ حدث يوم أمس في بروتوكول تشريفات مطار مهرآباد طهران، أثناء استقبال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

وأوضحت في بيان أنه خلال استقبال بارزاني، رفع علم الإقليم بمكان علم الجمهورية العراقية، مشيرة إلى أن "الأهم أن اللقاء الرسمي الذي جمع رئيس الإقليم بالرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وضع العلم العراقي فقط وهو الصحيح".

وأضافت: "الجمهورية الإسلامية تؤكد دوما على صيانة وحدة الأراضي العراقية وتحترم سيادته وقد قدمت أغلى الدماء في سبيل ذلك فلا يمكن لأحد أن يزايد على الجارة الوفية إيران في هذا الموضوع وخاب المبطلون والمطبلون".

المصدر: RT

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