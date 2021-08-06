بومبيو يعلق على قضية زجاجة الويسكي المفقودة

علق وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو على تحقيق الحكومة في اختفاء زجاجة ويسكي بقيمة نحو 5800 دولار أهدتها إليه السلطات اليابانية.

وقال بومبيو، في حديث إلى قناة "فوكس نيوز" أمس الخميس إنه لم يمس هذه الزجاجة أبدا وليس على دراية بشأن مصيرها، مضيفا: "لا أعرف كيف فقدت وزارة الخارجية هذه الزجاجة غير أنني شاهدت قدرا غير عادي من عدم الاكتراث خلال تواجدي هناك".

وقال بومبيو في تعليق ساخر على الموضوع إنه كان سيهتم بهذه الهدية لو دار الحديث عن "كوكا كولا" للحمية، واصفا الأحاديث عن وقوفه وراء اختفاء الزجاجة بأنها "مجنونة" وأعرب عن استعداده لمساعدة وزارة الخارجية في البحث عن الهدية إذا طلب منه ذلك.

المصدر: "فوكس نيوز"