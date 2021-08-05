الحكومة الأمريكية تحقق في اختفاء زجاجة ويسكي أهدتها اليابان لبومبيو

تحقق الحكومة الأمريكية في اختفاء زجاجة ويسكي تقدر قيمتها بنحو 5800 دولار كانت اليابان قد أهدتها لوزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو.، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مسؤولين يابانيين سلموا الزجاجة إلى وزارة الخارجية الأمريكية في 24 يونيو عام 2019، مشيرة إلى أن بومبيو كان حينها في زيارة إلى السعودية ولم يتضح إن كان قد تسلم الهدية بنفسه لاحقا.

ويحق للمسؤول الحكومي في الولايات المتحدة الاحتفاظ بالهدية لنفسه، التي تقل قيمتها عن 390 دولارا، ولكن إذا كانت قيمتها أعلى وأراد الاحتفاظ بها يتوجب عليه دفع ثمنها للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن الحكومة لم تتسلم أي مال مقابل زجاجة الويسكي المفقودة، مشيرة إلى أنه من غير المعتاد أن تكشف وزارة الخارجية بشكل علني عن فقدان هدية ما.

وقال محامي بومبيو إن وزير الخارجية السابق، الذي تولى قبل ذلك أيضا رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية CIA ، لا يعلم شيئا عن مصير زجاجة الويسكي المفقودة.

المصدر: "أ ف ب"