وزير الخارجية الإسرائيلي يزور المغرب الأسبوع المقبل

يجري وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد زيارة رسمية للرباط يومي 11 و12 أغسطس، هي الأولى له منذ استئناف العلاقات بين البلدين أواخر العام الماضي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مغربي.

وأوضح المصدر أن لبيد سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة خلال هذه الزيارة، بدون الإدلاء بتفاصيل حول برنامجها.

وبات المغرب العام الماضي رابع دولة عربية تطبع علاقاتها الدبلوماسية برعاية أمريكية، وذلك في إطار اتفاق ثلاثي تعترف واشنطن بموجبه بسيادة الرباط على منطقة الصحراء المتنازع عليها مع جبهة "بوليساريو".

وكان وزير خارجية إسرائيل أعلن قبل ثلاثة أسابيع عزمه على زيارة المغرب، وذلك عشية انطلاق خط جوي مباشر بين الرباط وتل أبيب ابتداء من 25 يوليو.

ويضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا تعد بنحو ثلاثة آلاف شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

المصدر: "أ ف ب"