وسائل إعلام: لابيد يتوجه إلى الرباط في أغسطس

يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الشهر القادم إلى المغرب، حسبما أفاد به موقع "واينت" الإخباري من أجل تدشين الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية الجديدة في الرباط.

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وسيناقش لابيد أثناء زيارته تطوير العلاقات بين البلدين إلى مستوى سفارات.

وستصبح هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية إسرائيلي منذ عام 2003، حيث زار المغرب في حينه وزير الخارجية، سيلفان شالوم.

وكان لابيد تحدث الجمعة الماضي مع وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، حول الزيارة المخطط لها، وقال في بيان :"العلاقة المباشرة بين الدول والشعوب هي مصلحة إسرائيلية عليا" وأضاف: "نستمر بالعمل على تقوية العلاقات بين الدول وعلى بناء التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي والسياحي".

وكانت المغرب أعلنت في ديسمبر الماضي عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل واستئناف فتح مكتب الاتصالات بين البلدين والذي أغلق عام 2000، ويؤكد "واينت" أن يائير لابيد يريد تحويل هذه المكاتب لاحقا إلى سفارات حقيقية.

المصدر: i24news.tv